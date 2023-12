La Liga renderà pubbliche le conversazioni del VAR

Leggi su calcionews24

(Di martedì 19 dicembre 2023) Laha deciso di rendereletra arbitro e VAR dopo le partite del campionato spagnolo Novità importante per la, che dal prossimo gennaio ha deciso cheletra l’arbitro e il VAR al termine di ogni partita. Di seguito il comunicato ufficiale. COMUNICATO – «La RFEF e Laconcordano di pubblicare letra gli arbitri e il VAR nella revisione delle giocate. Il progetto sarà presentato in anteprima il 10 gennaio 2024, sia nella Supercoppa spagnola che sul segnale televisivo La. La RFEF e Lahanno concordato di iniziare a pubblicare le immagini e l’audio delletra l’arbitro in campo ...