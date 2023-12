La gamma OPPO Find X7 potrebbe includere un modello satellitare

OPPO Find X7: due modelli Ultra ma nessun Pro

Secondo Digital Chat Station,lancerà tre modelli nella serie di smartphone top diFind X7, tra cui due varianti Ultra e una con comunicazione satellitare, tutti con batterie da 5.000 mAh e ricarica rapida. In un recente post sul social network Weibo, il noto insider ...

Ecco le fotocamere e il design del futuro OPPO Find X7

Ecco le fotocamere e il design del futuro OPPO Find X7

