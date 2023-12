La dovete pagare Scempio in chiesa | bruciato il presepe | ecco chi è il piromane

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) “La” avrebbe gridato il marocchino quando i Carabinieri lo hanno fermato per le fiamme divampate nelladi Villastanza, frazione di Parabiago, in provincia di Milano. Poi avrebbe inveito contro l'Italia e l'Occidente, mentre i vigili del fuoco di Legnano cercavano di domare il rogo. A bruciare per primo è stato il, poi le fiamme si sono propagate a sedie e panche, producendo molto fumo. Terminate le operazioni di spegnimento, sono iniziate le verifiche sulla stabilità dell'edificio: il rogo ha danneggiato l'organo del Seicento che, ha denunciato il sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi, "è una memoria storica del nostro paese, un danno che è irrecuperabile". I pompieri hanno lavorato ore per spegnere l'incendio. Le fiamme hanno procurato danni notevoli allache al ...