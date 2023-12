La confidenza di Corona al Peppy Night | “Un ex Napoli e Benevento fulcro del calcioscommesse”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuando Fabrizioparla, lascia il segno. Da qualche mese ha cominciato a ‘cantare’ sulla vicenda, alzando un polverone che ha riguardato diversi atleti della serie A italiana. Ieri, è intervenuto, come capita ormai ad ogni edizione, al ‘Show’, il fortunato programma di intrattenimento di Canale21 condotto da Peppe Iodice. Sul ledwall, quando si è parlato di, la foto a tre di Fagioli, Zaniolo e Tonali. Poi lanemmeno troppo celata di: “In serie A scommette circa il 30% degli atleti. Uno dei fulcri di questa attività è un giocatore ex, inizia con la C ed è basso e tatuato, tutt’altro che bello, uno dei più brutti ...