La Città sotto la Città | il 23 e 26 dicembre è il turno di Casapulla

Santa Maria Capua Vetere. Sarà un mese ricco di eventi per ben sei comuni dell’Appia. Dal 6 dicembre al 6 gennaio in scena l’undicesima edizione del ... (casertanotizie)

Cecchignola - un sottopasso per attraversare la città militare : la proposta

Roma, 17 novembre 2023 – “Realizzare un sottopasso stradale in via dei Genieri per far sì che vetture e bus possano attraversare agevolmente la ... (ilfaroonline)