La Cassazione cambia l’assegno di divorzio | conta anche la convivenza prematrimoniale

Leggi su quifinanza

(Di martedì 19 dicembre 2023) L’istituzione delnon sarà più la stessa. Una sentenza dellaè infatti destinata a fare storia. In estrema sintesi: il periodo precedente al matrimonio, in cui i due coniugi, pronti al, hanno convissuto, avrà un peso suldi. Si fa un passo avanti verso l’accettazione di un modello relazionale differente da quello ritenuto standard fino ad alcuni decenni fa. Un nuovo modello di famiglia La Corte diriconosce un differente modello relazionale, ritenendolo un “fenomeno di costume sempre più radicato nei comportamenti della nostra società, cui si affianca un accresciuto riconoscimento dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali, di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali”. Non si forma una famiglia ...