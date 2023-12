La Camera nega l’autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni di Cosimo Ferri Ignorata la Consulta Che interviene sul caso Zanon

(Di martedì 19 dicembre 2023) Dopo la Giunta per le Autorizzazioni, è arrivato il no ella. L’Aula haeffettuate con il trojan di comunicazioni di, deputato all’epoca dei fatti. I voti a favore sono stati 172, 69 i contrari, gli astenuti sono stati 11. Per non concederesi sono espressi i deputati della maggioranza, di Iv e di Azione. Avs si è astenuta. Pd e M5S chiedevano la concessione del. L’usoera stato chiesto dalla sezione disciplinari del Consiglio superiore della magistratura nell’ambito di un procedimento disciplinare promosso nei confronti didal ...

«Vi vedo nervosi, non capisco perché siate nervosi». Così la premier Giorgia Meloni si è rivolta verso i banchi dell’opposizione alla Camera , d alla ... (open.online)

Bagarre in Aula per l'intervento - show di Aboubakar Soumahoro prima delle votazioni relative alle risoluzioni del Ministero degli Esteri ... (ilgiornaleditalia)

Un’ora e quaranta minuti per nega re tutte le accuse davanti alla Corte d’assise di Reggio Emilia. Prima che i Giudici si ritirassero in camera di ... (ilfattoquotidiano)

Omicidio Saman Abbas, la sentenza: ergastolo ai genitori, 14 anni allo zio Danish

il significato attribuito dalla Procura al filmato in cui lo si vede uscire con la moglie e la ... Non lo so, lui era dentro la sua, guardava il suo cellulare. E' falso che fosse sulla porta.

La Camera nega al Csm di usare le conversazioni di Ferri. E la Consulta bacchetta Zanon (di F. Olivo) L'HuffPost

La Camera nega l’autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni di Cosimo Ferri Il Fatto Quotidiano

Femminicidio di Saman Abbas, il padre nega tutte le accuse e dà del bugiardo al figlio testimone. Giudici in camera di consiglio

Un’ora e quaranta minuti per negare tutte le accuse davanti alla Corte d’assise di Reggio Emilia. Prima che i giudici si ritirassero in Camera di consiglio per la sentenza sul femminicidio di Saman Ab ...

"Mia figlia intelligente ma diceva bugie": il padre di Saman piange e nega ogni accusa. Giudici in camera di consiglio

Shabbar Abbas davanti ai giudici di Reggio Emilia rende dichiarazioni spontanee e dice che 'mio figlio non ha parlato con il cuore' ...