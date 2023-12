La bolletta dell’acqua lievita del 5 per cento

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLadel 5% per tutti gli utenti dell’Alto Calore Servizi spa. Oggi l’Ente Idrico Campano ha approvato all’unanimità la proposta che era arrivata proprio dall’azienda. Che chiede agli utenti uno sforzo in più per fronteggiare le maggiori spese pari a circa 15 milioni di euro. Sarà così rimpinguate le casse, per fare quadrare i conti 2022 e 2023 sui cui pesano maggiori spese energetiche. Questa mattina il Consiglio di Distretto, a Palazzo Caracciolo, sede della Provincia di Avellino, ha ascoltato la relazione del direttore ad interim dell’EIC, Giovanni Marcello. Secondo il presidente dell’Ato Beniamino Palmieri, “si tratta di un atto dovuto, spiega il Presidente . “L’aumento serve a consentire il definitivo salvataggio dell’Alto Calore, che a maggio dovrà chiudere l’accordo con i ...