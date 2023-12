La Bibbia racconta di uomini negativi perché parla di cose reali

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 19 dicembre 2023) Per riprendermi dalla lettura dellaQueer mi sono rivolto alla, al “Genesi” nella nuova traduzione di Gian Ruggero Manzoni (De Piante). E ho ritrovato la voce di Dio. Che è una voce terribile: “Farò piovere per quaranta giorni e quaranta notti. Così sterminerò ogni essere che ho creato”. Rispetto alla corrente versione Cei questa di Manzoni (cugino di Piero) mi sembra meno cautelosa, più rispettosa della potenza dell’originale. “Adamo conobbe Eva” dice lache leggiamo la domenica in chiesa. Mentre qui trovo scritto: “Come fanno gli animali, Adamo si unì carnalmente a Eva”. Ricordarselo sempre: glisomigliano a Dio e al contempo sono delle bestie... LaQueer è falsai personaggi biblici vi risultano quasi tutti omosessuali ...