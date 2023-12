L R Vicenza | arriva l’uomo di fiducia di Rosso nel ruolo di dg

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 19 dicembre 2023) E’ stato nominato Werner Seeber neldi direttore generale del L.R., squadra in corsa nel campionato di Serie C. Il dirigente ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2024. La conferma èta direttamente dal club attraverso una nota. Si tratta di una mossa importante dopo le dimissioni annunciate domenica da Rinaldo Sagramola, che ricopriva anche la carica di amministratore delegato. “In questa fase di riorganizzazione interna, in seguito alle dimissioni di Sagramola, abbiamo pensato di affidarci ad una persona che stimiamo e con la quale abbiamo già collaborato nel recente passato. Conosciamo le capacità gestionali di Seeber e siamo sicuri che ci darà una mano nel fare il meglio per questa società”, spiega il presidente Stefano. Seeber è un uomo didella famiglia di ...