Juventus già al massimo | se lotta per il titolo è merito di Allegri

(Di martedì 19 dicembre 2023) Con la vittoria in casa della Lazio , (2-0 ), l'Inter si porta a + 4 sulla Juve, seconda in classifica. Continua a non subire gol e la sua difesa è la migliore del campionato (7 gol subiti), il suo attacco è il più prolifico, (39 gol fatti), Lautaro è il capocannoniere del torneo, con 15 gol all'attivo ed è il capitano dell'Inter. Non ci sono dubbi che sia la squadra migliore, quella che potrebbe vincere il campionato, anche se il condizionale è d'obbligo perchè mancano ben 22 giornate alla fine del torneo. Vista a Roma contro la Lazio è parsa sicura di se stessa e appena l'avversario ha commesso un errore, ha colpito ed è andata in vantaggio. Da quel momento cambiava la partita che fino ad allora si era svolta in perfetto equilibrio, addirittura l'Inter raddoppiava ed era la padrona del campo. Nel calcio il proverbio “non c'è due senza tre” non ha funzionato nel duello di testa ...