Juventus e Manchester City aprono la trattativa per Phillips

Leggi su justcalcio

(Di martedì 19 dicembre 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo Fabrizio Romano,avrebbero aperto le trattative per la proposta di trasferimento di Kalvina gennaio. Laaveva espresso interesse per l’ex centrocampista del Leeds United il mese scorso, e la scorsa settimana è stata contattata dalche voleva sapere se l’interesse era valido. A quanto pare sì, ma c’è ancora molta strada da fare prima che si raggiunga un accordo tra i due club. Lafinora ha offerto di prenderein prestito per il resto della stagione con un’opzione per rendere il contratto definitivo in estate. Il, però, vuole rendere obbligatorio l’acquisto a fine ...