Juve | multa per Allegri | “È entrato nello spogliatoio di Massa a fine partita”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 19 dicembre 2023) Ha fatto nuovamente discutere l’arbitro, che dopo i disastri di Napoli – Inter, ha commesso parecchi errori in Genoa –ntus. La gara tra Napoli ed Inter delle scorse settimane ha fatto discutere. Nonostante il risultato rotondo, in favore dei nerazzurri, l’arbitrosi è reso protagonista di due errori macroscopici in sfavore dei campioni d’Italia. Il possibile rigore di Osimhen sul colpo subito da Acerbi, ma soprattutto, il contatto Lobotka – Lautaro, da cui èl’azione che ha condotto il team di Simone Inzaghi in vantaggio.ntus:per Max, l’accaduto Dopo poche settimane, il fischietto italiano si è ripetuto nella gara giocata a Genova dallantus di Max...