Secondo giorno di Allenamento per il Napoli sotto la guida di Walter Mazzarri , la squadra si prepara al meglio in vista delle prossime gare. Come ... (spazionapoli)

Locatelli sente meno dolore e la convocazione per Juventus-Inter adesso sembra essere possibile: le ultime novità. Juventus-Inter si giocherà nella ... (serieanews)

Il Napoli si è regolarmente allenatore quest’oggi al centro tecnico di Castel Volturno: per il tecnico Mazzarri giungono due buone notizie . notizie ... (napolipiu)

Continua la marcia di avvicinamento della Juve ntus alla sfida sul campo del Frosinone, in programma sabato alle 12.30. Tornata ad allenarsi... (calciomercato)

Juve, buone notizie per Allegri: Kostic recuperato, Rabiot lavora sul campo

Commenta per primo Continua la marcia di avvicinamento della Juventus alla sfida sul campo del Frosinone, in programma sabato alle 12.30. Tornata ad allenarsi in mattinata, la squadra di mister ...

Juve, buone notizie per Allegri: Kostic recuperato, Rabiot lavora sul campo Calciomercato.com

TOP NEWS Ore 13 - Buone notizie per Sanchez, la Juve stringe per un obiettivo. Milan avanti 2-0 TUTTO mercato WEB

Juve, buone notizie: Kostic c'è

Una buona notizia dall'infermeria bianconera c'è: Filip Kostic ne è uscito. E contro il Frosinone ci sarà, con ogni probabilità già dal primo minuto come sempre. Un problema in meno per la Juve e Max ...

LOCATELLI: "Inter squadra piena di campioni, è la favorita. Lo Scudetto Quando sei secondo guardi anche avanti..."

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato alla stampa presente a margine dell'evento CONI Lombardia Awards a San Siro: "Chiaramente è un anno particolare fatto di difficoltà e cose ...