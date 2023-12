Con la vittoria in casa della Lazio , (2-0 ), l'Inter si porta a + 4 sulla Juve, seconda in classifica. Continua a non subire gol e la sua difesa ... (liberoquotidiano)

Juve, Allegri: 'Yildiz e Huijsen, ecco perché li ho portati in prima squadra'

Commenta per primo Massimiliano, allenatore della Juventus , parla di Kenan Yildiz e Dean Huijsen nel corso del documentario di Juventus Lab The Best is yet to came . CRESCITA GIOVANI - 'Un giovane per stare in prima ...

Allegri blocca il colpo di Giuntoli: “Non lo vuole alla Juventus” CalcioMercato.it

Juve, dopo il Genoa Allegri a confronto con Massa per 40 minuti Calciomercato.com

Juventus, per gennaio obiettivo Colpani: Miretti possibile contropartita

Nella scorsa sessione estiva è arrivato il solo Weah a rinforzare la compagine allenata da Massimiliano Allegri. Adesso Giuntoli e Manna sono alla ricerca del colpo che possa avvalorare le ambizioni ...

Torna alla Juve: Allegri ha detto sì

La Juventus continua a sondare il mercato, alla ricerca di rinforzi. Un giocatore può rientrare a Torino: arrivato l'assenso di Allegri.