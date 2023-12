Juve | Allegri multato per le proteste contro Massa

(Di martedì 19 dicembre 2023) Il provvedimento del Giudice Sportivo nei confronti di Massimiliano, allenatore dellantus. I dettagli Il Giudice Sportivo ha pubblicato i provvedimenti dopo l’ultima giornata di Serie A. Punito in particolare Massimilianoper lenel post partita di Genoa-ntus. COMUNICATO – «Ammenda di € 10.000,00 e diffida per Massimilianodopo Genoa–per avere, al termine della gara, nello spogliatoio degli Ufficiali di gara, contestato, all’inizio con tono pacato, l’operato arbitrale e, successivamente, in modo irrispettoso, anche riguardo all’operato del VAR, tant’è che il Direttore di gara lo invitava ad uscire dallo spogliatoio». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUS NEWS 24

Con la vittoria in casa della Lazio , (2-0 ), l'Inter si porta a + 4 sulla Juve, seconda in classifica. Continua a non subire gol e la sua difesa ... (liberoquotidiano)

Yildiz col tic e Allegri con la mano in testa a Huijsen: 'Più di mille parole'

... Brambilla e lo stessoche insieme hanno ribadito: "Sono due giocatori con qualità importanti" . Yildiz: "Lami ha dato le opzioni migliori" Il classe 2005 turco è arrivato in ...

Allegri blocca il colpo di Giuntoli: "Non lo vuole alla Juventus" CalcioMercato.it

Calcio: Serie A. Giudice, due turni a Lazzari, ammenda per Allegri

Per quanto riguarda gli allenatori un turno di stop per Roberto D'Aversa (Lecce), ammenda di 10mila euro e diffida per il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri "per avere, al termine della gara ...

Calcio: Serie A, due turni di squalifica per Lazzari

Roma, 19 dic. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 16/a giornata, ha squalificato per due giornate il terzino della Lazio Manuel Lazzari, multato anche di 5000 ...