Josip Ilicic ritorna a Bergamo Il saluto ai tifosi dell’Atalanta – VIDEO

(Di martedì 19 dicembre 2023) Ildia Gasperini e a tutto lo stadio nerazzurro. L’Atalanta ha riaccolto la sua leggenda offensiva A completare una serata veramente ricca di emozioni non c’è stata soltanto la vittoriacontro la Salernitana, ma anche la presenza della leggenda atalantina per eccellenza:. #Atalanta: il tributo per il ritorno dipic.twitter.com/Hyn61bu5KI— CalcioNews24.com (@CalcioNews24) December 18, 2023 Prima in tribuna e poi dopo a fine partita salutando la curva e tutto lo stadio, abbracciato a Gian Piero Gasperini: suo grande maestro, segno di un rapporto che racchiude ricordi, emozioni e qualcosa che andrà al di là del calcio giocato.

