Jonathan Majors | licenziato da Marvel dopo il verdetto in tribunale

Leggi su screenworld

(Di martedì 19 dicembre 2023)è statodallaper il suo ruolo di Kang il Conquistatoreilinche lo vede colpevole di aggressione e molestie nei confronti della sua ex fidanzata. Le prossime mosse dell’azienda potrebbero essere quelle di un semplice recasting, ma è la prima volta che viene affrontata una cosa del genere in seguito a un processo. L’attoreè stato dichiarato colpevole da una giuria di Manhattan per aggressione non intenzionale di terzo grado e molestie nei confronti di Grace Jabbari, la sua ex fidanzata. Nel Marzo del 2023 è stato arrestatoche la polizia ha riscontrato lesioni e segni di percosse sul corpo della vittima e in seguito lo stato di New York è ...