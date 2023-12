Jonathan Majors condannato per aver aggredito la ragazza | Marvel pronta a cancellare il suo contratto

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 19 dicembre 2023) Brutte notizie per. L’attore americano, famoso per il ruolo di Kang il Conquistatore, icona antagonista nell’universo, è stato infattida un tribunale di New York, perché riconosciuto colpevole dilo scorso marzo la coreografa britannica Grace Jabbari, sua fidanzata all’epoca dei fatti. Oltre ad un anno di prigione, orarischia anche di veder stracciato il suocon la.Leggi anche: Saman, il padre scoppia a piangere in aula: “Era il mio cuore, ma diceva bugie” L’aggressione compiuta daaveva provocato a Grace Jabbari un dito fratturato, un taglio dietro l’orecchio e vari lividi. Secondo quanto si apprende, la ...