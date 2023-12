Jerry Cala | “L’umorismo deve essere sempre cattivello e feroce”

Leggi su tvzoom

(Di martedì 19 dicembre 2023) «Nella vita ci vuoleautoironia» Il Tempo, di Giulia Bianconi, pag. 23 Nella vita ci vuole au toironia», diceCalà. Ne ha avuta, in effetti, per raccontare la storia di un’improbabile banda di finti criminali che lo rapisce chiedendo un riscatto ai suoi amici Umberto Smaila, Mara Venier e Massimo Boldi, e al figlio Johnny. «Chi ha rapito?», dal 19 dicembre sulle principali piattaforme, è il settimo film da regista dell’attore, classe 1951, che lo scorso weekend ha anche festeggiato a Cortina i quarant’anni di «Vacanze di Natale». Calà, come nasce questo film? «Dalla proposta un po’ bizzarra dei produttori. Poi con lo sceneggiatore Edoardo Bechis abbiamo trovato la chiave dell’autoironia per raccontare questi disperati che mi rapiscono e non si aspettano che i miei amici non vogliano pagare il ...