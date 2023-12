Italo Svevo | l’inettitudine dell’uomo contemporaneo

(Di martedì 19 dicembre 2023) Nel panorama della letteratura italiana del XX secolo, pochi autori hanno scandagliato le profondità dell’animo umano con la stessa acume e introspezione di. La sua opera, caratterizzata da uno sguardo critico sulla società e sull’individuo, si distingue per la raffinatezza con cui esplora temi complessi, tra cui spicca. Attraverso le sue opere più celebri, come “La Coscienza di Zeno,”offre una riflessione profonda sulla condizione umana e la sua inettitudine di fronte alle sfide della modernità. Il riitorno di, pseudonimo di Aron Hector Schmitz, ha vissuto e scritto tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo, un periodo di ...

Almanacco di oggi martedì 19 dicembre: tanti auguri a Jake Gyllenhaal

Nati del giorno, 19 dicembre 1861, scrittore e drammaturgo Guido Gozzano , 19 dicembre 1883, poeta e scrittore Édith Piaf , 19 dicembre 1915, cantautrice francese Abraham Yehoshua , 19 ...

La (malinconica) coscienza di Svevo QUOTIDIANO NAZIONALE

Nasce Italo Svevo: era il 19 dicembre 1961 - Accadde oggi - LaPressa.it La Pressa

Nasce Italo Svevo: era il 19 dicembre 1961

In Francia il suo libro riscuote molto successo; in Italia, in un primo momento, non viene capito il genio di Svevo ...

Anniversario Italo Svevo

VEDI I VIDEO Giuseppe Antignati legge Italo Svevo (dal racconto “Vino generoso”) , Giacomo Trinci parla di Svevo e legge suoi versi dedicati allo scrittore , “Senilità” secondo Mauro Bolognini (1962) ...