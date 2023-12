(Di martedì 19 dicembre 2023) (Adnkronos) – Se insi votasse oggi, il partito di Benny Gantz Unità Nazionale sarebbe facilmente in grado di formare una coalizione di governo. E’ quanto emerge da uncondotto da Channel 12 ad oltre due mesi dal massacro del 7 ottobre e dall’inizio dell’operazione militare nella Striscia di Gaza. Il suo partito sarebbe quello che conquisterebbe più seggi alla Knesset e, sempre secondo il, Gantz ha un indice di gradimento nettamente più alto dell’attuale primo ministro,. Ilindica che i partiti della coalizione diotterrebbero solo 44 seggi rispetto ai 64 conquistati nelle elezioni del novembre 2022, mentre il blocco dell’opposizione otterrebbe 71 seggi nella Knesset, composta da 120 membri. Secondo ...

(Adnkronos) – Se in Israele si votasse oggi, il partito di Benny Gantz Unità Nazionale sarebbe facilmente in grado di formare una coalizione di ... (periodicodaily)

Se si votasse oggi, il partito di Gantz vincerebbe le elezioni e l'estrema destra resterebbe fuori dalla Knesset: la rilevazione di Channel 12 Se in ... (sbircialanotizia)

Pubblicato il 19 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Se in Israele si votasse oggi, il partito di Benny Gantz Unità Nazionale sarebbe facilmente in grado ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Se in Israele si votasse oggi, il partito di Benny Gantz Unità Nazionale sarebbe facilmente in grado di formare una coalizione di ... ()

Le Capitali - La Germania allerta l'UE: Si vis pacem, para bellum

...esteri Catherine Colonna ha chiesto una "tregua immediata" a Gaza mentre si trovava in... secondo uncondotto da SW Research per Rzeczpospolita . Per saperne di più /// PRAGA Secondo ...

Netanyahu, crollo del premier in un sondaggio Adnkronos

Un sondaggio rivela: la maggioranza degli ucraini sta con Israele - Mosaico Mosaico-cem.it

Israele, il sondaggio: crollo per il premier Benjamin Netanyahu

(Adnkronos) – Se in Israele si votasse oggi, il partito di Benny Gantz Unità Nazionale sarebbe facilmente in grado di formare una coalizione di governo. E’ quanto emerge da un sondaggio condotto da ...

Gli USA spostano la portaerei Dwight D. Eisenhower al largo dello Yemen: pronta risposta ai ribelli Houthi

Gli USA mandano una portaerei al largo delle coste dello Yemen: possibile reazione agli attacchi degli Houthi che stanno ostacolando i trasporti marittimi ...