Israele-Hamas | infuria la guerra | almeno 29 morti a Rafah | anche un bambino

(Di martedì 19 dicembre 2023) (Adnkronos) – Continuano i pesanti combattimenti tranella striscia di Gaza secondo le ultime news di oggi 19 dicembre 2023.29 persone, tra le quali un, sono morte in operazioni israeliane che nella notte avrebbero colpito edifici residenziali nella città di. E’ quanto riferisce la tv satellitare al-Jazeera secondo cui sono stati distrutti tre palazzi. Le forze israeliane, dal canto loro, hanno confermato la morte di altri due militari a Gaza. Si tratta di un sergente 31enne e di un capitano 24enne, entrambi riservisti, uccisi ieri in combattimenti nel nord della Striscia di Gaza. Secondo il Times of Israel, sale così a 131 il numero dei caduti tra le forze israeliane dall’inizio, a fine ottobre, dell’operazione di terra nella Striscia di Gaza. L'articolo ...

