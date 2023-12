iPad 9 in OFFERTA SPECIALE con il volantino MediaWorld!

Leggi su tuttotek

(Di martedì 19 dicembre 2023) Apple9 è il protagonista dell’esclusivaMediaWorld di oggi, scopriamo perché è ancora uno dei migliori acquisti nel 2023 L’9 è un tablet entry-level che offre un buon rapporto qualità-prezzo. È ideale per chi cerca un tablet per l’utilizzo quotidiano, come la navigazione web, la lettura di e-book, la visione di film e video e la riproduzione di giochi. L’è valida fino ad esaurimento scorte, ed il prodotto sarà acquistabile sia online (tramite il sito di MediaWorld) che in un qualsiasi punto vendita. Scopriamo insieme perché potrebbe fare proprio al caso tuo.9: caratteristiche principali del tablet inda MediaWorld L’di nona generazione ha un display Retina da 10,2 pollici con una risoluzione di 2160 x 1620 pixel. Il ...