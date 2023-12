Io sono Babbo Natale | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di martedì 19 dicembre 2023) Io: trama, cast e streaming delsu Rai 2 Stasera, martedì 19 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Ioitaliano del 2021 scritto e diretto da Edoardo Falcone. Ha come interpreti protagonisti Marco Giallini e Gigi Proietti; si tratta dell’ultima interpretazione di Proietti, morto un anno prima dell’uscita del. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Roma,1975. Il piccolo Ettore Magni non trova sotto l’albero i regali che ha chiesto, come puntualmente gli accade ogni anno, e, arrabbiato con, gli scrive una nuova letterina dicendogli di voler prendere il suo posto e di essere davvero ...