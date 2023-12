Io non sono quel giocatore | De Ketelaere | una bordata contro Stefano Pioli

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Il suo ingresso a metà secondo tempo per Ederson ha cambiato la sfidala Salernitana. Nel Monday Night di Serie A, l'Atalanta è passata per 4-1 sui salentini (impegnati venerdì sera all'Arechiil Milan) grazie all'ingresso di Charles De, in gol nel 3-1 nerazzurro. Proprio lui una settimana prima si divorava un gol a porta vuotala ex squadra, prima di rifarsi con un assist nella ripresa. A Bergamo il belga si sta comportando meglio del previsto, grazie a un Gasperini che ha subito capito dove farlo giocare così da esprimersi al meglio: davanti e non sulla trequarti, come in realtà lo faceva giocare. Da seconda punta o da falso nove, ilha fatto capire di sentirsi molto più a suo agio, come confermato dopo la gara ...