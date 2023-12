Inzaghi | il “suo” Milan è già un bivio | la Salernitana valuta l’esonero

Leggi su dailymilan

(Di martedì 19 dicembre 2023)è già a rischio esonero per la partita tra. L’ex attaccante dei rossoneri, che da due mesi è sulla panchina dei campani, potrebbe dire già addio in caso di risultato negativo. Ildi Stefano Pioli, venerdì 22 dicembre alle ore 20:45, scenderà in campo allo stadio Arechi di Salerno per affrontare laultima in classifica. Dopo la pesante sconfitta rimediata nell’ultimo turno di Serie A contro l’Atalanta, i tifosi granata si sono scagliati con rabbia contro l’intera società e in particolare contro Filippo. Come riportato da gazzetta.it, l’expotrebbe essere esonerato nel caso in cui dovesse arrivare un’altra pessima prestazione nel prossimo match contro i rossoneri. La curainfatti, fin ...