Intermania | Griezmann e Morata capocannonieri | nessun nerazzurro ha segnato più di Sanchez | Primapagina

(Di martedì 19 dicembre 2023) 2023-12-19 12:30:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Il minore dei mali. L’Inter ha pescato l’Atletico Madrid agli ottavi di finale in Champions League.o può lamentarsi per l’esito di questo sorteggio, visto che sono stati evitati gli ostacoli più duri: Manchester City e Real Madrid, le uniche due squadre a punteggio pieno nella fase a gironi. I nerazzurri di Inzaghi e gli spagnoli di Simeone sono ancora imbattuti, così come il Bayern Monaco e la Real Sociedad. Che, arrivando prima nel girone dell’Inter, ha pescato il PSG, la peggiore tra le seconde. Non a caso i campioni di Francia e l’Inter sono le uniche squadre arrivate seconde nei gironi a essere favorite per la qualificazione ai quarti di finale, o almeno così dicono le quote dei bookmakers. Pensando al “Cholo” con “Inzaghino“, la prima immagine che torna in mente è quella del 5 maggio 2002, quando ...