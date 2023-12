“Poteva andare peggio . Ma quella di Simeone è una squadra difficile in tutti i sensi, agonisticamente molto valida come il suo allenatore, che ... (sportface)

Parolo: 'La crescita della Lazio si è fermata e senza Milinkovic ha perso degli equilibri. Sull'Inter...'

Per la Lazio non è stato unbenevolo . L'ha trovato una squadra con cui se la può giocare , il Napoli invece pesca un Barcellona che ha un po' di alti e bassi . Non è più il ...

Zanetti bloccato dalla security ai sorteggi di Champions: Ma sono il vicepresidente dell'Inter! Fanpage.it

Sorteggi Champions, non fanno entrare Zanetti: questione subito risolta, ecco che è successo fcinter1908

Inter, il sorteggio dei Playoff di Youth League: Chivu contro l'Olympiacos che ha eliminato il Lecce campione d'Italia

Milan già agli ottavi, Napoli e Lazio eliminate e l'Inter Agli spareggi playoff. Era questo il verdetto dei gironi della Uefa Youth League, la Champions League a livello giovanile. Oggi tramile ...

Parolo: “Alla Lazio sorteggio peggiore. L’addio di Milinkovic…”

È stata una soddisfazione personale, peccato non sia servito per la qualificazione. Per la Lazio non è stato un sorteggio benevolo. L'Inter ha trovato una squadra con cui se la può giocare, il Napoli ...