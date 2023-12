Inter | Cuadrado si opera Marotta e Ausilio pensano a Buchanan | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di martedì 19 dicembre 2023) Juanandrà sotto i ferri e questo comporta un’assenza dai campi per almeno tre mesi:lavorano al mercato eJuanandrà sotto i ferri e questo comporta un’assenza dai campi per almeno tre mesi:lavorano al mercato e. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’assist arriva dal Bruges che ha tenuto in panchina l’esterno nelledue gare. La società belga potrebbero accettare un prestito con obbligo di riscatto a determinate cifre, complice la scadenza tra due anni, unica formula che può permettersi la società nerazzurra.