Inter | calendario difficile? Per gli altri! Contro le big sei ineguagliabile ? TS

Leggi su inter-news

(Di martedì 19 dicembre 2023) L’mantiene un ruolino di marcia straordinario. Che siano scontri diretti o partitemedio-piccole, il risultato rimane invariato: si vince. UNICA ? L’domina il campionato con 41 punti dopo 16 giornate e con un più quattro sulla Juventus seconda. Simone Inzaghi sta conducendo una vera e propria corazzata, che è praticamente infallibile. In questa stagione, ha perso solamente una volta:il Sassuolo in campionato. Rimanendo proprio in Serie A, il divario con il resto è schiacciante. L’non solo vincele squadre medio-piccole, ma fa lo stesso anche negli scontri diretti con le big. Insomma, illo è soltanto per le altre. Ai rivali non resta soltanto che le briciole.le big ...