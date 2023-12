Inter-Bologna | Thiago Motta | “Ce la giocheremo | vogliamo fare il nostro calcio”

Leggi su sportface

(Di martedì 19 dicembre 2023) Il tecnico delha parlato alla vigilia della partita contro l’, sua ex squadra da giocatore con cui ha vinto il triplete, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Queste le sue parole: “L’è una squadra fortissima. Lo scorso anno ha giocato la finale di Champions ed è una serie candidata allo scudetto, ma andremo lì aile a giocarcela. Tutti lavorano bene e danno il massimo. Darò spazio a chi sta meglio, opportunità anche per chi non ha giocato nelle ultime partite. Giocare una partita diè sempre un piacere, domanianche in un campo storico. Non so come sia giocare contro di noi, bisognerebbe chiederlo alle altre squadre. Noi facciamo ...