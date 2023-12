Inter-Bologna | i convocati di Thiago Motta | un’assenza pesante

(Di martedì 19 dicembre 2023), ottavo di finale della Coppa Italia 2023/24, andrà in scena domani sera alle 21:00.ha diramato la lista dei: ancora assente Orsolini, idiPortieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Beukema, Bonifazi, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch. Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski. Attaccanti: Ndoye, Saelemaekers, Van Hooijdonk, Zirkzee. Fonte:fc.it-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta , ha convocato 23 giocatori per la sfida di domani in casa dell’Inter, valida per gli ottavi di finale di Coppa ... (sportface)

Il TG di Inter-News .it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal ... (inter-news)

L’Inter, detentrice del titolo da due edizioni, scende in campo per gli ottavi di Coppa Italia contro il Bologna, grande sorpresa di questa... (calciomercato)

Bologna, Thiago Motta sfida il passato: 'Con l'Inter per fare il nostro calcio. Arnautovic Gli auguro il meglio'

Tranne domani gli auguro sempre il meglio, se lo merita, farà bene la sua stagione e il suo percorso anche all'come ha fatto nel. Gli auguro il meglio ma non domani'. GUIDA - 'Cosa ci ...

Sky - Inter-Bologna: minuti per Pavard, out Sanchez. Occasione per Arnautovic, Frattesi e Asllani Fcinternews.it

Sky – Inter, contro il Bologna grande occasione per Arnautovic: Inzaghi si aspetta risposte

Domani sera, a San Siro, l'Inter riceverà il Bologna di Thiago Motta per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in gara secca. Un appuntamento di certo non facile, per i nerazzurri, che si troveranno ...

Mauri: “Sorteggio difficilissimo per il Napoli e in più c’è una variabile”

L’Inter ha ovviamente più chance, però attenzione all’Atletico Madrid che ha grandi individualità. Anche il Napoli ha un impegno difficilissimo e in più c’è la variabile Osimhen che giocherà in Coppa ...