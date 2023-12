Inter-Bologna | i 23 convocati di Thiago Motta | ancora out Orsolini

Leggi su sportface

(Di martedì 19 dicembre 2023) Il tecnico del, ha convocato 23 giocatori per la sfida di domani in casa dell’, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo la vittoria sulla Roma e il quarto posto in solitaria in Serie A, la squadra rossoblù cerca risposte incoraggianti anche in Coppa.fuori daiRiccardo, tornato ad allenarsi in gruppo in questi giorni. Questa la lista: Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Beukema, Bonifazi, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch. Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski. Attaccanti: Ndoye, Saelemaekers, Van Hooijdonk, Zirkzee. SportFace.