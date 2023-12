Inter-Bologna dà spazio ad Audero Inzaghi fa riposare sei titolari! – Sky

Leggi su inter-news

(Di martedì 19 dicembre 2023) I nerazzurri non hanno un attimo di tregua. Dopo il campionato domani l’impegno in. Per questoscegliere di far rifiatare alcuni dei soliti titolari nel match di Coppa Italia. RIPOSO – Dopo solo due giorni dalla partita di campionato vinta contro la Lazio, la squadra di Simonedomani è chiamata a tornare in campo in Coppa Italia. Con i tanti impegni serrati e gli ultimi infortuni, inl’allenatore nerazzurro è diviso fra alternanze e scelte forzate. Lasciando da parte gli indisponibili per problemi fisici, domani saranno ben sei i soliti titolari cheterrà in panchina a riposo, a partire dal portiere. Emil, infatti, troveràfra i pali nerazzurri, permettendo a Yann Sommer ...