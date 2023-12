Inter al lavoro sul mercato! A oggi un obiettivo solo ‘mediatico’ – Sky

Leggi su inter-news

(Di martedì 19 dicembre 2023) L’deve mettersi in moto sul mercato in vista di gennaio, dato che non c’è molto margine di rotazioni in alcuni ruoli per Inzaghi. Sugli obiettivi, in attesa di capire le reali intenzioni della dirigenza, si è espresso Barzaghi a Sky Sport 24. CHI ARRIVA? – Negli scorsi giorni Piero Ausilio ha ribadito le volontà dell’per il mercato di gennaio. In collegamento da Appiano Gentile, Matteo Barzaghi aggiorna e non esclude novità: «Sull’esterno destro stanno cercando il profilo giusto, l’occasione per sostituire Juan Guillermo Cuadrado in questi tre mesi in cui non ci sarà. Altrimenti Matteo Darmian dovrà fare gli straordinari: ha già giocato nei tre dietro, adesso sta giocando a tutta fascia sulla destra. Poi, ma più mediaticamente che non l’a livello operativo, stiamo osservando la situazione dell’attacco perché c’è ...