Intelligenza artificiale made in Italy conquista la medicina americana

Leggi su lopinionista

(Di martedì 19 dicembre 2023) Dai primi mesi del 2024 un virtual twin conversazionale di nome Katherine converserà con i pazienti e, grazie al dialogo, elaborerà un quadro clinico dettagliato Nell’era contemporanea l’viene definita come un’innovazione avveniristica, in futuro potrebbe diventare un vero e proprio assistente in grado persino di salvare delle vite umane: non esistono parole più azzeccate per definire una tecnologia che, al giorno d’oggi, stando il mondo a 360°. All’interno di questo scenario non manca il Bel Paese, capitale di grandi startup e aziende che stanno investendo in numerosi “AI Project” avanzati in grado di migliorare la vita quotidiana, rendendola più immediata. L’ultimo in ordine di tempo ha un nome preciso, ovvero “Katherine”. Entrando più nel dettaglio, si tratta di un avatar conversazionale, il primo ...