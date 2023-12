Insulti sessisti all’arbitro donna | 10 giornate di squalifica | ma il club non ci sta

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 19 dicembre 2023) Il calcio si impegna spesso a lanciare messaggi contro la violenza (sia fisica che verbale e psicologica) contro le donne, ma episodi come quello accaduto nel campionato provinciale Juniores in Veneto fanno capire come il problema sia ben radicato nella società. E anche i giovani, purtroppo, non fanno eccezione. Nella partita tra Cavallino e Fossatese, un giovane calciatore è statoto con ben 10di stop dal Giudice Sportivo perindirizzato. Il ragazzo avrebbe detto al direttore di gara che “le donne devono stare a casa a lavare i piatti“, vedendosi sventolare un rosso diretto come risposta. Poi la maxiche, come si legge nel comunicato, è arrivata: “per aver proferito reiteratamente ...