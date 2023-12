Insulti sessisti ad arbitro donna | 10 giornate di squalifica a giocatore del Cavallino | il club presenta ricorso

Leggi su sportface

(Di martedì 19 dicembre 2023) Un calciatore della formazione Under 19 del, squadra del veneziano, è statoto per diecidal giudice sportivo con l’accusa di aver “proferito reiteratamentea sfondo gravemente sessista contro l’”. Ma ilnon ci sta e, affermando come la frase “le donne devono stare a casa a lavare i piatti”, che il fischietto della partita sostiene di aver sentito provenire dallo spogliatoio, non sarebbe mai stata pronunciata dal suo tesserato Matteo Vianello. La vicenda riguarda la partita trae Fossaltese disputata il 4 novembre nel campionato Juniores provinciale, così come riferisce il Gazzettino. L’arbitra coinvolta è Alessandra Bellavere di San ...