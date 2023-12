Insulti e accuse a raffica | incolpando sempre il nemico Questa Dx italiana di sociale non ha più nulla Analisi

Leggi su affaritaliani

Sonoconvinto che non si debbano mai giudicare le persone ma, il sistema che ha permesso che tutto ciò accadesse. Però ad oggi, non si può non pensare che questi partiti e i loro leader siano fuori dal mondo reale. Credo che quando si afferma che " questi politici non hanno né arte né parte" sia una cruda e verità. Ma io aggiungerei di più: non è solo il grande problema di avere come rappresentanti persone che non hanno mai contribuito con un loro proprio mestiere o professione alla crescita nazionale ma, soprattutto, il modo in cui fanno politica., non accettare critiche, dare continuamente colpe agli altri, non avere nessuna idea di sviluppo ed altro, sono chiari sintomi di persone che non hanno una minima idea di come si dovrebbe rappresentare, gestire e modernizzare una nazione.