Insonnia cronica per una persona su 10 | a Milano esperti a confronto

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 19 dicembre 2023) Pubblicato il 19 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Si è concluso con un appuntamento a porte chiuse a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, l'ultimo di una serie di tavoli di lavoro sui disturbi del sonno e sull'. L'evento – spiega una nota – si è inserito nel percorso complessivo curato da FB & Associati e realizzato con il contributo non condizionato di Idorsia, che ha avuto luogo in questi mesi su due direttrici: quella nazionale, che ha visto la sua conclusione nel corso della conferenza di presentazione del policy brief sull'a giugno 2023, e quella regionale con tre appuntamenti a carattere locale in Lazio, Puglia e Lombardia. I tavoli di lavoro hanno visto protagonisti stakeholders politico-istituzionali nazionali e regionali, a...