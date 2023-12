Infortuni Milan | Chiellini | «Si gioca troppo | è complicato»

La preoccupazione in casa Milan sta salendo sempre di più per il problema infortuni e nonostante le rassicurazione di Pioli, della società... (calciomercato)

Okafor e Pobega : infortuni Milan - il comunicato

The post Okafor e Pobega: infortuni Milan, il comunicato appeared first on il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria. (giornaledellumbria)