Infortunati Inter | ecco quando rientreranno Sanchez e De Vrij

(Di martedì 19 dicembre 2023), il punto sulle condizioni dei giocatori nerazzurri:tornano a disposizionee DeStando a quanto riportato da Sky Sport, in casasono emerse delle novità per quanto concerne la situazione infortuni: su tutti Alexise Stefan de. In vista della Coppa Italia contro il Bologna, l’attaccante cileno e l’olandese hanno lavorato ad Appiano Gentile con l’obiettivo di recuperare. Recupero stesso che ci sarà in vista della garana dei nerazzurri contro il Lecce in quel di San Siro.