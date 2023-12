Incendio Campobasso | sentiti i genitori del bambino deceduto

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati tutti dimessi, con la sola eccezione del fratello maggiore che resta ricoverato a Napoli, i familiari deldi 9 anni morto ieri notte nell’della sua abitazione a. La mamma e il papà e la sorellina di 4 anni, che nel rogo sono rimasti feriti in modo non grave, hanno lasciato l’ospedale Cardarelli del capoluogo molisano. Intanto vanno avanti le indagini per accertare le cause della tragedia. La polizia ha sentito idel piccolo e il nonno oltre a diversi altri testimoni tra parenti, vicini di casa e soccorritori per ricostruire i drammatici minuti della notte tra domenica e ieri. Nelle prossime ore inoltre sarà fissata la data dell’autopsia sul corpo del. L'articolo proviene da Anteprima24.it.