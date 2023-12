Incendio a Cesate | danni enormi alla villetta | cause da accertare | VIDEO

(Di martedì 19 dicembre 2023)causati dall’di ieri sera in una. Dopo avere completamente domato l’si lavora adesso sulla ricostruzione dell’accaduto. Tutto è iniziato ieri sera verso le ore 19:30, quando è stato segnalato unche ha interessato il tetto di un’abitazione di due piani situata in Via Lorenzo Perosi, a. ...

Incendio a Cesate nella serata di oggi, brucia una villetta in via Perosi . Ampio il dispiegamento di Vigili del fuoco e soccorritori. Incendio a ... (ilnotiziario)

Incendio in una villetta: le fiamme avvolgono il tetto

Unè divampato in un'abitazione privata a, comune dell'hinterland milanese a pochi chilometri da Arese. Secondo le prime informazioni, le fiamme si sono sviluppate dalla canna fumaria ...

Incendio a Cesate, brucia il tetto di una palazzina: residenti evacuati IL GIORNO

Incendio in una villetta: le fiamme avvolgono il tetto MilanoToday.it

In fiamme il tetto di una palazzina. Paura a Cesate

Cesate: un incendio divampa in una palazzina, fortunatamente nessuno rimane ferito. Vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme, residenti evacuati. Bonifica dell'area in corso per accertare i ...

Incendio in una villetta: il tetto avvolto dalle fiamme

È stato necessario l’invio di mezzi anche dal comando dei vigili del fuoco di Monza per spegnere le fiamme che hanno avvolto il tetto di una villetta su due piani. Il fatto è accaduto a Cesate, nel ...