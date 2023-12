Il governo tedesco dopo circa quattro settimane di consultazioni ha trovato l’ accordo interno per il bilancio 2024 . La rinnovata coesione è ... (ilfattoquotidiano)

L’indagine ha preso il via da segnalazione dell’ auto rità giudiziaria tedesca. Nel mirino, un campano senza precedenti penali, Pasquale Coppola, ... (ilfattoquotidiano)

I repubblicani “perdono tempo in acrobazie politiche senza fondamento”. Lo afferma Joe Biden commentando l’autorizzazione della Camera americana ... (ilsole24ore)

E’ un Sorteggio da brividi per le italiane agli ottavi di finale di Champions League . Tutte e tre in seconda fascia, Inter, Napoli e Lazio dovranno ... (sportface)

Xiaomi 13 Ultra e Redmi Note 12 4G ricevono HyperOS

Laè stata il primo Paese a beneficiare di questo importante aggiornamento, segnando un nuovo inizio perutenti Xiaomi. L'aggiornamento, che si presenta con il numero di versione ...

Nursing Up, in Germania gli infermieri italiani sono valorizzati TrendSanità

Scattano in Germania gli aumenti delle autostrade basati sulle emissioni di CO2 Uomini e Trasporti

In Germania gli artisti filo-palestinesi vengono messi al bando

L'artista Candice Breitz ha visto cancellare la sua mostra nella città tedesca di Saarbrücken a causa della sua posizione sulla guerra tra Israele e Hamas. Non è l'unica.

Esodo prenatalizio: in vendita gli ultimi posti sulle corse FlixBus per le Marche e l’Anconetano

Esodo prenatalizio: in vendita gli ultimi posti sulle corse FlixBus per le Marche e l’Anconetano. In vista del Natale, FlixBus ha rafforzato i collegamenti con la provincia di Ancona e ...