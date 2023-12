“Il tuo corpo ha attraversato una cosa violenta e ciò ti influenza” Maren Morris sulla depressione post partum

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 19 dicembre 2023)si è apertasua lotta alla. Ospite del programma radiofonico The Howard Stern Show, la cantautrice texana ha raccontato il difficile periodo seguito alla nascita di suo figlio, Hayes Hurd, nel marzo 2020, e come questo abbia avuto un impatto negativosua salute mentale. “Il tuohauna; ovviamente questo tiemotivamente e anche dal punto di vista degli ormoni”, ha detto la cantante. “Stavo iniziando a non riconoscermi più e lo stesso le persone intorno a me. Mi sentivo inutile perché non riuscivo a lavorare. Non riuscivo ad andare in tour. Ho cancellato tutto”. E ha continuato: “È difficile, ...