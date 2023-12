Il sottosegretario Ferrante a Taranto per sopralluoghi su opere viarie e ferroviarie

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 19 dicembre 2023) Nella giornata odierna, ilal MIT, On. Tulliosi è recato a, impegnato in una serie di visite per constatare in prima persona lo stato di alcunee ferrodi particolare interesse per la provincia tarantina. Ad accompagnarlo, il deputato di FI On. Vito De Palma, il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia e il Responsabile Compartimento Puglia di ANAS, Ing. Vincenzo Marzi, con cui si sono approfonditi gli aspetti operativi legati alla realizzazione difondamentali per il territorio tarantino, con la finalità non secondaria di analizzarne possibili risvolti migliorativi, in termini di potenziamento dei collegamenti su gomma e ferro e relativo incremento dei target di sicurezza, rispetto alle criticità ...