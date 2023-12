Il rider pakistano aggredito a Firenze | “Accoltellato in centro | sono sconvolto adesso lavoro con il terrore addosso”

Il rider pakistano aggredito a Firenze: “Accoltellato in centro, sono sconvolto adesso lavoro con il terrore … La Repubblica Firenze.it

Picchiati e rapinati, rider in rivolta a Firenze: “La polizia ci protegga dalle baby gang” La Repubblica Firenze.it

“Troppe aggressioni, è normale avere paura. Dopo mezzanotte non prendo ordini”

Proprio a Rifredi, infatti, si sono verificate due delle rapine più recenti, una in via di Terzolle e l’altra in via delle Gore, dove sarebbe scoppiata anche una rissa. “Quando ci sono tanti colleghi ...

Il rapinatore del rider ha appena quindici anni

Per un rider accoltellato ad una gamba e rapinato domenica pomeriggio vicino alla stazione, la polizia ha arrestato un minore di origine straniera. Il ragazzo, 15 anni, tunisino, è accusato di rapina ...