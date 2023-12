Il Paese riparte a gennaio? Le premesse ci sono ma attenti alle bucce di banana

Leggi su ildenaro

(Di martedì 19 dicembre 2023) La domenica appena passata ha fornito, soprattutto a quanti, complice il freddo,rimasti in casa, più di uno spunto di riflessione. Sicuramente, guardando la TV, sarà capitato loro di assistere a un botta e risposta a distanza tra la Premier Meloni e la segretaria del PD Schlein. Per chi ha qualche anno sulle sp, guardare quello spettacolo sarà stato come fare un salto nella trascorsa gioventù, quando arrivava il periodo delle campagne elettorali per scegliere i diversi tipi di rappresentanti del popolo nelle istituzioni pubbliche. Tribune predilette dai candidati di allora erano spazi ben visibili da chi avesse voluto ascoltare i loro discorsi. Solitamente la scelta cadeva sui balconi degli edifici che davano su piazze e slarghi capaci di contenere un buon numero di persone. Era facile che ciascuno di quei predicatori laici, molte volte ...